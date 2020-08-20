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Рита Ора устроила настолько жаркую съёмку на яхте, надев бикини, что фанаты взмолились о пощаде

Артистка продолжает сводить подписчиков с ума пикантными кадрами.

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Фото © Instagram / ritaora

29-летняя исполнительница вместе с семьёй и новым парнем отправилась отдыхать на греческий остров Корфу. Знойная красотка не теряет времени зря, используя отпуск по максимуму. Так, Рита отправилась кататься на яхте и поделилась в "Инстаграме" серией головокружительных снимков.

Фото © Instagram / ritaora

Девушка, которая уже успела изрядно загореть, надела крошечное бикини, расцветкой напоминающее тигриную шкуру. Она дополнила образ украшениями, подставила неуложенные волосы ветру и выбрала позы, от которых у фанатов перехватило дыхание. О чём они сразу же и сообщили в комментариях.

Фото © Instagram / ritaora

Почему ты настолько красивая и горячая?

bluetommo_28

Фото © Instagram / ritaora

Перестань дразнить нас каждый день ... трудно сосредоточиться на элементарных вещах

vish.al7446

Боже, у меня перехватило дыхание


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Однако сердце Риты Оры снова несвободно. На этот раз её избранником стал 39-летний режиссёр и сценарист Ромен Гаврас. Вместе с ним певица сняла роскошную виллу, ночь в которой обходится в £17,6 тыс. (≈1,7 млн руб.), пишет The Sun. По словам инсайдеров, у девушки сейчас действительно серьёзные отношения и она по-настоящему влюблена.

Рита Ора напомнила о проблемах пандемии, приняв такую позу в бикини, что все вопросы отпали

Артистка совмещает жаркие фотографии с обсуждением общемировых трудностей.

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