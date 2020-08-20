Рита Ора устроила настолько жаркую съёмку на яхте, надев бикини, что фанаты взмолились о пощаде

29-летняя исполнительница вместе с семьёй и новым парнем отправилась отдыхать на греческий остров Корфу. Знойная красотка не теряет времени зря, используя отпуск по максимуму. Так, Рита отправилась кататься на яхте и поделилась в "Инстаграме" серией головокружительных снимков.
Девушка, которая уже успела изрядно загореть, надела крошечное бикини, расцветкой напоминающее тигриную шкуру. Она дополнила образ украшениями, подставила неуложенные волосы ветру и выбрала позы, от которых у фанатов перехватило дыхание. О чём они сразу же и сообщили в комментариях.
Почему ты настолько красивая и горячая?
bluetommo_28
Перестань дразнить нас каждый день ... трудно сосредоточиться на элементарных вещах
vish.al7446
Боже, у меня перехватило дыхание
ritas_babygurl
Однако сердце Риты Оры снова несвободно. На этот раз её избранником стал 39-летний режиссёр и сценарист Ромен Гаврас. Вместе с ним певица сняла роскошную виллу, ночь в которой обходится в £17,6 тыс. (≈1,7 млн руб.), пишет The Sun. По словам инсайдеров, у девушки сейчас действительно серьёзные отношения и она по-настоящему влюблена.