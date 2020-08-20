Рита Ора устроила настолько жаркую съёмку на яхте, надев бикини, что фанаты взмолились о пощаде

29-летняя исполнительница вместе с семьёй и новым парнем отправилась отдыхать на греческий остров Корфу. Знойная красотка не теряет времени зря, используя отпуск по максимуму. Так, Рита отправилась кататься на яхте и поделилась в "Инстаграме" серией головокружительных снимков.

Фото © Instagram / ritaora

Девушка, которая уже успела изрядно загореть, надела крошечное бикини, расцветкой напоминающее тигриную шкуру. Она дополнила образ украшениями, подставила неуложенные волосы ветру и выбрала позы, от которых у фанатов перехватило дыхание. О чём они сразу же и сообщили в комментариях.

Фото © Instagram / ritaora

Почему ты настолько красивая и горячая? bluetommo_28

Фото © Instagram / ritaora

Перестань дразнить нас каждый день ... трудно сосредоточиться на элементарных вещах vish.al7446

Боже, у меня перехватило дыхание

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