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Рита Ора напомнила о проблемах пандемии, приняв такую позу в бикини, что все вопросы отпали

Артистка совмещает жаркие фотографии с обсуждением общемировых трудностей.

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Фото © Instagram / ritaora

29-летняя британская певица поделилась в "Инстаграме" обезоруживающими фото, которые тем не менее призывают помнить о мерах защиты во время пандемии. Девушка надела голубое бикини, продемонстрировав подтянутое загорелое тело.

Фото © Instagram / ritaora

При этом исполнительница хита Let You Love Me принимала соблазнительные позы и выбирала головокружительные ракурсы. Певица расположилась у каменной стены на солнечном дворе и подняла градус накала на высший уровень. Однако артистка решила не просто покрасоваться, но и призвала подписчиков к ношению защитных масок в любой ситуации. И сама подала им пример.

Фото © Instagram / ritaora

Поклонники не позволили стараниям девушки остаться без лайков и комплиментов. Юзеры оставили под постом более полумиллиона сердечек и засыпали знойную красотку комплиментами. И, хотя на снимках почти не видно стройные ноги Риты, это не помешало фанатам ими восхититься. Видимо, ракурсы сделали своё дело.

Прекрасна как никогда

gav.brown999

Фото © Instagram / ritaora

У тебя потрясающие ноги

<br/><br/>jasonmgcpt

Ты изумительная

sanjay98119

Артистка действительно не остаётся равнодушной к проблемам пандемии. Она часто призывает своих подписчиков серьёзно относиться к распространившемуся по всему миру смертельному вирусу. Недавно она обратилась к фанатам в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ, попросив поддержать детей и семьи, пострадавшие от коронавируса.

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