Рита Ора напомнила о проблемах пандемии, приняв такую позу в бикини, что все вопросы отпали

29-летняя британская певица поделилась в "Инстаграме" обезоруживающими фото, которые тем не менее призывают помнить о мерах защиты во время пандемии. Девушка надела голубое бикини, продемонстрировав подтянутое загорелое тело.
При этом исполнительница хита Let You Love Me принимала соблазнительные позы и выбирала головокружительные ракурсы. Певица расположилась у каменной стены на солнечном дворе и подняла градус накала на высший уровень. Однако артистка решила не просто покрасоваться, но и призвала подписчиков к ношению защитных масок в любой ситуации. И сама подала им пример.
Поклонники не позволили стараниям девушки остаться без лайков и комплиментов. Юзеры оставили под постом более полумиллиона сердечек и засыпали знойную красотку комплиментами. И, хотя на снимках почти не видно стройные ноги Риты, это не помешало фанатам ими восхититься. Видимо, ракурсы сделали своё дело.
Прекрасна как никогда
gav.brown999
Ты изумительная
sanjay98119
Артистка действительно не остаётся равнодушной к проблемам пандемии. Она часто призывает своих подписчиков серьёзно относиться к распространившемуся по всему миру смертельному вирусу. Недавно она обратилась к фанатам в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ, попросив поддержать детей и семьи, пострадавшие от коронавируса.