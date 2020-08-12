Рита Ора напомнила о проблемах пандемии, приняв такую позу в бикини, что все вопросы отпали

29-летняя британская певица поделилась в "Инстаграме" обезоруживающими фото, которые тем не менее призывают помнить о мерах защиты во время пандемии. Девушка надела голубое бикини, продемонстрировав подтянутое загорелое тело.

Фото © Instagram / ritaora

При этом исполнительница хита Let You Love Me принимала соблазнительные позы и выбирала головокружительные ракурсы. Певица расположилась у каменной стены на солнечном дворе и подняла градус накала на высший уровень. Однако артистка решила не просто покрасоваться, но и призвала подписчиков к ношению защитных масок в любой ситуации. И сама подала им пример.

Фото © Instagram / ritaora

Поклонники не позволили стараниям девушки остаться без лайков и комплиментов. Юзеры оставили под постом более полумиллиона сердечек и засыпали знойную красотку комплиментами. И, хотя на снимках почти не видно стройные ноги Риты, это не помешало фанатам ими восхититься. Видимо, ракурсы сделали своё дело.

Прекрасна как никогда gav.brown999

Фото © Instagram / ritaora

У тебя потрясающие ноги <br/><br/>jasonmgcpt

Ты изумительная sanjay98119