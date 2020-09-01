"Тампа" вышла в полуфинал Кубка Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" стал первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли — 2020. В пятом матче серии "молнии" во втором овертайме дожали "Бостон Брюинз" (3:2) и выиграли серию (4–1).
Соперники во втором и третьем периодах обменялись заброшенными шайбами. В составе "Тампы" голы забили Ондржей Палат (25') с Энтони Чирелли (53'). "Бостон" отвечал точными попаданиям Давида Пастрняка (33') и Давида Крейчи (58').
Путёвку в полуфинал Кубка Стэнли "Тампе" подарил бросок защитника Виктора Хедмана, который швед нанёс на 15-й минуте второго овертайма.
HEDDY IN THE CLUTCH 🚨 pic.twitter.com/LXcL5yNhfJ— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 1, 2020
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 45 бросков по своим воротам и удостоился звания второй звезды матча. Его партнёры Никита Кучеров и Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились. Кучеров в начале встречи получил от капитана "Бостона" Здено Хары удар клюшкой по лицу. Россиянин был вынужден покинуть лёд, но нашёл в себе силы вернуться на площадку во втором периоде.
Another look ...#GoBolts Nikita Kucherov is down after this high-stick in front of the net from #NHLBruins Zdeno Chara.— Here's Your Replay ⬇️ (@TheReplayGuy) August 31, 2020
Chara also gets nailed by the puck. pic.twitter.com/UQBUfBIDNJ
НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Второй раунд
- "Тампа" — "Бостон" — 3:2 ОТ (0:0; 1:1; 1:1; 0:0; 1:0), в серии 4–1
- "Колорадо" — "Даллас" — 6:3 (5:0; 1:2; 0:1), в серии 2-3