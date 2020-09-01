"Тампа" вышла в полуфинал Кубка Стэнли

Соперники во втором и третьем периодах обменялись заброшенными шайбами. В составе "Тампы" голы забили Ондржей Палат (25') с Энтони Чирелли (53'). "Бостон" отвечал точными попаданиям Давида Пастрняка (33') и Давида Крейчи (58').

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 45 бросков по своим воротам и удостоился звания второй звезды матча. Его партнёры Никита Кучеров и Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились. Кучеров в начале встречи получил от капитана "Бостона" Здено Хары удар клюшкой по лицу. Россиянин был вынужден покинуть лёд, но нашёл в себе силы вернуться на площадку во втором периоде.