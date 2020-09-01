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"Тампа" вышла в полуфинал Кубка Стэнли

"Молнии" выиграли серию у "мишек" со счётом 4–1.

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Фото © Twitter / Tampa Bay Lightning

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" стал первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли — 2020. В пятом матче серии "молнии" во втором овертайме дожали "Бостон Брюинз" (3:2) и выиграли серию (4–1).

Соперники во втором и третьем периодах обменялись заброшенными шайбами. В составе "Тампы" голы забили Ондржей Палат (25') с Энтони Чирелли (53'). "Бостон" отвечал точными попаданиям Давида Пастрняка (33') и Давида Крейчи (58').

Путёвку в полуфинал Кубка Стэнли "Тампе" подарил бросок защитника Виктора Хедмана, который швед нанёс на 15-й минуте второго овертайма.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 45 бросков по своим воротам и удостоился звания второй звезды матча. Его партнёры Никита Кучеров и Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились. Кучеров в начале встречи получил от капитана "Бостона" Здено Хары удар клюшкой по лицу. Россиянин был вынужден покинуть лёд, но нашёл в себе силы вернуться на площадку во втором периоде.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Второй раунд

  • "Тампа" — "Бостон" — 3:2 ОТ (0:0; 1:1; 1:1; 0:0; 1:0), в серии 4–1
  • "Колорадо" — "Даллас" — 6:3 (5:0; 1:2; 0:1), в серии 2-3

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