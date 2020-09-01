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В Лос-Анджелесе помощники шерифа застрелили темнокожего мужчину. На месте его гибели начались протесты — видео

Произвести выстрелы правоохранителей вынудил пистолет в руках нарушителя.

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Помощники шерифа округа Лос-Анджелес застрелили темнокожего мужчину. На месте его гибели начались протесты, передаёт ABC News.

Инцидент произошёл днём 31 августа. Правоохранители попытались остановить передвигавшегося на велосипеде мужчину за нарушение правил, однако тот убежал. Помощники шерифа сумели догнать его, тогда велосипедист ударил одного из них. Затем они увидели у темнокожего мужчины пистолет, что вынудило стражей порядка открыть стрельбу.

В результате мужчина умер, на месте его гибели собрались протестующие.

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Злоумышленник был задержан после 12-часового противостояния.

Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств смерти их родственника.

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