В Лос-Анджелесе помощники шерифа застрелили темнокожего мужчину. На месте его гибели начались протесты — видео

Инцидент произошёл днём 31 августа. Правоохранители попытались остановить передвигавшегося на велосипеде мужчину за нарушение правил, однако тот убежал. Помощники шерифа сумели догнать его, тогда велосипедист ударил одного из них. Затем они увидели у темнокожего мужчины пистолет, что вынудило стражей порядка открыть стрельбу.

Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств смерти их родственника.