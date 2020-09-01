В Лос-Анджелесе помощники шерифа застрелили темнокожего мужчину. На месте его гибели начались протесты — видео

The race soldiers down in South Los Angeles tried to push some of the #AntiBlackRacism protesters around tonight, after a sheriff killed a Black man..— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) September 1, 2020
But the people ain't having it, and they didn't budge pic.twitter.com/wgXvwVMkSW
Помощники шерифа округа Лос-Анджелес застрелили темнокожего мужчину. На месте его гибели начались протесты, передаёт ABC News.
Инцидент произошёл днём 31 августа. Правоохранители попытались остановить передвигавшегося на велосипеде мужчину за нарушение правил, однако тот убежал. Помощники шерифа сумели догнать его, тогда велосипедист ударил одного из них. Затем они увидели у темнокожего мужчины пистолет, что вынудило стражей порядка открыть стрельбу.
On scene in South Central Los Angeles, where a neighborhood man was killed by sheriff’s deputies. A crowd of more than 50 has gathered around the corner from body, behind police tape and LASD in riot gear. pic.twitter.com/GpPRyiuplm— Samuel Braslow (@SamBraslow) September 1, 2020
В результате мужчина умер, на месте его гибели собрались протестующие.
В Сент-Луисе умер темнокожий полицейский, получивший ранение в головуЗлоумышленник был задержан после 12-часового противостояния.
Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств смерти их родственника.