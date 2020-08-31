Песков рассказал о расписании Путина на 1 сентября

Президент России Владимир Путин примет участие во всероссийском открытом уроке 1 сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции и начнётся в полдень.
От педагогов российских школ не будут требовать обязательной прививки от CoViD-19Каждый учитель должен принимать решение о вакцинации самостоятельно.
Ранее Путин подтвердил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября, и призвал исполнять требования санитарных врачей.