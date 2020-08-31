Песков рассказал о расписании Путина на 1 сентября

Президент России Владимир Путин примет участие во всероссийском открытом уроке 1 сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции и начнётся в полдень.