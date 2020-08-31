В Тверской области убили кота-библиотекаря Степана

В Тверской области убили известного кота-библиотекаря из села Городня. Степан действительно там работал и даже имел собственную трудовую книжку. О смерти кота сообщает ТИА.

Степану было три года. Каждый день он приходил в библиотеку, а на ночь уходил домой. Фактически кот был местной достопримечательностью, благодаря которой литературное учреждение прославилось на всю страну. По утрам пушистый питомец обычно встречал сотрудников библиотеки, однако несколько дней назад просто пропал. Библиотекари забили тревогу.

Выяснилось, что кот погиб в результате конфликта его хозяев с соседями. Животное застрелили после того, как он якобы сходил в туалет в подъезде. Очевидцы не видели самого момента убийства, но нашли бездыханное тело кота. При этом в библиотеке уверяют, что Степан никогда не позволял себе подобного в учреждении, и не могут поверить, что он "наделал делов" в неположенном месте.

— Кота застрелили. В голове не укладывается, как можно было такое сотворить! Он у нас год почти был, и ни разу он не позволил себе набедокурить в библиотеке. Он был очень чистоплотный кот, — рассказала директор библиотеки Ольга Смирнова.