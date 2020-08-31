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На Земле произошла внезапная магнитная буря

Её оценивают как слабую.

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На Земле утром 31 августа зафиксировали магнитную бурю, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1), — говорится на сайте.

При этом, согласно предоставленным данным, буря длилась с 6:00 до 9:00 мск, а информации о состоянии магнитосферы Земли с 9:00 до 12:00 мск пока не приводится. Стоит отметить, что по прогнозу сегодня не ожидалось бурь.

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По словам собеседницы Лайфа, под угрозой окажутся люди с повышенной тревожностью.

Ранее Лайф рассказывал об опасной магнитной буре, которая прошла 28 и 29 июля.

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