На Земле произошла внезапная магнитная буря

При этом, согласно предоставленным данным, буря длилась с 6:00 до 9:00 мск, а информации о состоянии магнитосферы Земли с 9:00 до 12:00 мск пока не приводится. Стоит отметить, что по прогнозу сегодня не ожидалось бурь.