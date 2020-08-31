На Земле произошла внезапная магнитная буря

На Земле утром 31 августа зафиксировали магнитную бурю, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.
— В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1), — говорится на сайте.
При этом, согласно предоставленным данным, буря длилась с 6:00 до 9:00 мск, а информации о состоянии магнитосферы Земли с 9:00 до 12:00 мск пока не приводится. Стоит отметить, что по прогнозу сегодня не ожидалось бурь.
"Первое правило — не выходить на улицу". Шаман рассказала, как пережить грядущую магнитную бурюПо словам собеседницы Лайфа, под угрозой окажутся люди с повышенной тревожностью.
Ранее Лайф рассказывал об опасной магнитной буре, которая прошла 28 и 29 июля.