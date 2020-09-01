Мальчик из Петербурга переоделся в медведя, чтобы спасти брата. Малышу нужно самое дорогое в мире лекарство

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В Санкт-Петербурге одиннадцатилетний школьник Артём ходит в костюме медведя по улицам города и раздаёт прохожим листовки, чтобы помочь спасти младшего брата. Семья маленького Матвея Куликовского четыре месяца назад узнала, что у малыша спинальная мышечная атрофия самого агрессивного типа — при таком диагнозе постепенно слабеют все мышцы в организме, дети не могут самостоятельно двигать руками и ногами, а со временем — глотать и дышать.

Спасти восьмимесячного мальчика можно только с помощью лекарства стоимостью 160 миллионов рублей, ввести которое необходимо, пока Матвею не исполнилось два года. У родителей ребёнка таких денег нет, поэтому они решили обратиться к жителям и гостям Санкт-Петербурга, раздавая листовки с информацией о малыше и его диагнозе. Помочь решил и Артём, который также участвует в прямых эфирах и флешмобах в поддержку брата.

Пока семье маленького Матвея удалось накопить только четыре миллиона рублей. Родители малыша и его брат очень надеются на помощь неравнодушных.

Ранее Лайф сообщал, что препарат "Спинраза" для лечения СМА могут включить в перечень жизненно важных лекарств.