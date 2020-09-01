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СМИ: Население России в 2020 году сократится на 158 тысяч человек

Выход на положительные темпы общего прироста, как ожидается, начнётся с 2022 года.

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Фото © Pixabay

Общая численность населения РФ на фоне эпидемии коронавируса по итогам нынешнего года сократится на 158 тысяч человек. Такая предварительная оценка указана в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, передаёт РБК со ссылкой на документ.

Специалисты прогнозируют выход на положительные темпы общего прироста населения с 2022 года. По словам источников агентства, проект пока дорабатывается. Более масштабное сокращение численности населения, чем в текущем году, наблюдалось в 2006-м — на 373,9 тысячи человек.

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Специалисты уверены, что в некоторых странах число жителей уменьшится более чем на 50%.

Отмечается, что в 2020 году доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума возрастёт до 13,3%. В 2019 году этот показатель находился на уровне 12,3%. В дальнейшем уровень бедности в стране, как ожидается, будет снижаться.

Напомним, ООН в текущем году насчитала на два миллиона россиян больше, чем в 2019-м.

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По данным на начало года, в России насчитывалось 146,748 миллиона жителей.

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