Премьер Польши считает, что Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны

По словам Матеуша Моравецкого, её "развязали два тоталитарных и варварских режима".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Советский Союз и нацистская Германия ответственны за начало Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

— Это была не только тотальная война, но и тоталитарная, потому что её развязали два тоталитарных режима. Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова преступные, — подчеркнул Моравецкий во время выступления на мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу.

В польском городе Велюнь до Второй мировой войны проживало около 16 тысяч жителей, он находился в 21 км от границы с Германией. 1 сентября немецкие самолёты сбросили на город 380 бомб общим весом 46 тонн. Местные историки называют произошедшее актом террора.

В статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" президент России Владимир Путин подчеркнул, что случившееся полностью на совести польского руководства, которое на тот момент помешало заключению англо-франко-советского военного союза и понадеялось на помощь западных партнёров. Российский лидер также отметил, что после нападения на Польшу Германия настойчиво предлагала Советскому Союзу присоединиться к военным действиям, но эти предложения были проигнорированы.