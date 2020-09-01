В ООН запросили дополнительную информацию о прекращении водоснабжения Крыма со стороны Украины

Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительные данные по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщила зампред Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, которая в конце мая и обратилась в организацию.

В обращении на имя верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет депутат призвала осудить преступные действия украинских властей, которые в одностороннем порядке перекрыли поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению водоснабжения.

— Спустя три месяца мной получен официальный ответ за подписью директора Управления полевых операций и присутствия верховного комиссара ООН по правам человека Жоржетты Ганьон. В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове, — рассказала Поклонская РИА "Новости".

По её словам, уже подготовлен запрос к главе Крыма Сергею Аксёнову для получения необходимых для дальнейшей работы сведений.

Ранее до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, осуществляя поставки через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после воссоединения Крыма с Россией власти Незалежной в одностороннем порядке перекрыли подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счёт водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они значительного обмелели из-за малого количества осадков.

Проблему с пресной водой в Крыму ранее пообещал решить президент России Владимир Путин.