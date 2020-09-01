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Жителей Москвы предупредили о высоком атмосферном давлении в первый день осени

В столице сегодня будет облачно с прояснениями.

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Фото © Pixabay

В Москве во вторник ожидается высокое атмосферное давление, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса. Оно будет расти в течение дня и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба.

По словам синоптика, в столице будет дуть северный, северо-западный ветер со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду, с отдельными порывами до 10–12 метров в секунду.

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Оправдываемость статистических прогнозов составляет 60–65%.

Напомним, в первый день осени москвичей ждут облачная погода и до 22 градусов тепла.

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