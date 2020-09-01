Акции Башкирской содовой компании арестованы по решению суда

Деньги с содовой. Как у государства увели Башкирскую содовую компанию и почему офшоры Кипра теперь зарабатывают миллиарды Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с приватизацией крупнейшего в России предприятия по производству соды, ясно намекнув, что коммерсанты только зарабатывают деньги, ничего не вкладывая в развитие стратегического для России предприятия. Лайф разбирался, кто владеет этим предприятием и почему хозяева забывают о людях и интересах России.