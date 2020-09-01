Акции Башкирской содовой компании арестованы по решению суда

Арбитражный суд в Башкирии в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры арестовал акции Башкирской содовой компании.
— В Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило исковое заявление ... в интересах РФ об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания", — говорится на сайте суда.
Отмечается, что АО "Реестр", являющееся держателем реестра акционеров АО "Башкирская содовая компания", обязано списать акции с лицевого счёта и зачислить их на лицевой счёт Росимущества.
Деньги с содовой. Как у государства увели Башкирскую содовую компанию и почему офшоры Кипра теперь зарабатывают миллиардыПрезидент России Владимир Путин потребовал разобраться с приватизацией крупнейшего в России предприятия по производству соды, ясно намекнув, что коммерсанты только зарабатывают деньги, ничего не вкладывая в развитие стратегического для России предприятия. Лайф разбирался, кто владеет этим предприятием и почему хозяева забывают о людях и интересах России.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал деятельность БСК. Глава государства указал на то, что контрольный пакет акций компании принадлежит частным лицам, а все деньги, зарабатываемые компанией, практически не инвестируются в развитие. Накануне Генпрокуратура РФ сообщила о выявленных нарушениях в отчуждении госакций БСК.