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Акции Башкирской содовой компании арестованы по решению суда

Ранее СКР начал проверку из-за потери государством контроля над её активами.

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Фото © Вадим Массалимов / ТАСС

Арбитражный суд в Башкирии в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры арестовал акции Башкирской содовой компании.

В Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило исковое заявление ... в интересах РФ об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания", — говорится на сайте суда.

Отмечается, что АО "Реестр", являющееся держателем реестра акционеров АО "Башкирская содовая компания", обязано списать акции с лицевого счёта и зачислить их на лицевой счёт Росимущества.

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Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с приватизацией крупнейшего в России предприятия по производству соды, ясно намекнув, что коммерсанты только зарабатывают деньги, ничего не вкладывая в развитие стратегического для России предприятия. Лайф разбирался, кто владеет этим предприятием и почему хозяева забывают о людях и интересах России.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал деятельность БСК. Глава государства указал на то, что контрольный пакет акций компании принадлежит частным лицам, а все деньги, зарабатываемые компанией, практически не инвестируются в развитие. Накануне Генпрокуратура РФ сообщила о выявленных нарушениях в отчуждении госакций БСК.

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