В "золотой школе" в Екатеринбурге прошла торжественная линейка — видео

В мероприятии участвовали ученики всех классов.

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В Екатеринбурге в "золотой школе" по случаю Дня знаний прошла торжественная линейка. К новому учебному году двор средней общеобразовательной школы № 106 "прокачали" на деньги её выпускника — бизнесмена Андрея Симановского.

В учебном заведении появились новые литые ворота, беседка, различные скамейки, фонари, скульптуры, газоны и клумбы. Отметим, что многие из этих объектов выполнены в золотых тонах. Ранее в этом же стиле были отремонтированы холл, кабинеты и туалеты школы.