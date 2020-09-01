В "золотой школе" в Екатеринбурге прошла торжественная линейка — видео
В мероприятии участвовали ученики всех классов.
Видео © LIFE
В Екатеринбурге в "золотой школе" по случаю Дня знаний прошла торжественная линейка. К новому учебному году двор средней общеобразовательной школы № 106 "прокачали" на деньги её выпускника — бизнесмена Андрея Симановского.
В учебном заведении появились новые литые ворота, беседка, различные скамейки, фонари, скульптуры, газоны и клумбы. Отметим, что многие из этих объектов выполнены в золотых тонах. Ранее в этом же стиле были отремонтированы холл, кабинеты и туалеты школы.
Напомним, ранее дизайнеры окрестили превращённую в "Лувр" школу в Екатеринбурге цыганским дворцом. "Царское" оформление учебного заведения активно обсуждали СМИ и пользователи социальных сетей. Британское издание The Times даже сравнило интерьеры учебного заведения с крылом Зимнего дворца в Петербурге. Сам Симановский признавал, что дизайн выглядит довольно спорно, но если учащимся и родителям он приходится по вкусу, то предприниматель готов отремонтировать школу в этом стиле целиком.