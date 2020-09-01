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В Белоруссии осудили двух россиян по делу о смертоносном салюте в Минске

Денисов и Сафронов более года находились под стражей.

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Фото © Pixabay

Суд Московского района Минска вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о взрывах во время праздничного салюта в белорусской столице, прогремевших 4 июля 2019 года. Граждан России Константина Денисова и Максимилиана Сафронова приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, передаёт Sputnik.

Как отмечается, судебный процесс длился несколько месяцев, он прерывался в том числе из-за ситуации вокруг коронавирусной инфекции. Всё это время россияне находились под стражей.

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По факту гибели женщины и ранения десяти человек Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.

Напомним, в июле 2019 года во время праздничного салюта по случаю 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистской оккупации несколько зарядов фейерверков взорвались прямо на земле. В результате ЧП погибла женщина, ещё несколько человек получили ранения.

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