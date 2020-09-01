В Белоруссии осудили двух россиян по делу о смертоносном салюте в Минске

Суд Московского района Минска вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о взрывах во время праздничного салюта в белорусской столице, прогремевших 4 июля 2019 года. Граждан России Константина Денисова и Максимилиана Сафронова приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, передаёт Sputnik.

Как отмечается, судебный процесс длился несколько месяцев, он прерывался в том числе из-за ситуации вокруг коронавирусной инфекции. Всё это время россияне находились под стражей.