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Пьяный житель Подмосковья зарезал жену в детском саду прямо на глазах у малышей

Поступок он объяснил ревностью.

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Фото © Pixabay

В подмосковном Воскресенске мужчина зарезал свою супругу в детском саду, где женщина работала воспитателем. Драма разыгралась накануне днём прямо на глазах у детей, рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

Подозреваемый проник на территорию дошкольного учреждения, в помещение столовой, и напал на жену с ножом, уточнил собеседник. В беседе со следователями убийца объяснил, что напился и решил расправиться с супругой из ревности.

Житель Башкирии жестоко зарезал жену на глазах у маленьких детей

По предварительным данным, поводом для убийства послужила ревность.

У погибшей остались двое совершеннолетних детей.

Ранее житель Омска устроил засаду любовнику супруги и зарезал его на глазах у соседей. Жестокая расправа попала на видео.

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