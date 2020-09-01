Пьяный житель Подмосковья зарезал жену в детском саду прямо на глазах у малышей

В подмосковном Воскресенске мужчина зарезал свою супругу в детском саду, где женщина работала воспитателем. Драма разыгралась накануне днём прямо на глазах у детей, рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

Подозреваемый проник на территорию дошкольного учреждения, в помещение столовой, и напал на жену с ножом, уточнил собеседник. В беседе со следователями убийца объяснил, что напился и решил расправиться с супругой из ревности.

У погибшей остались двое совершеннолетних детей.