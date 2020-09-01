"Нет, ты врёшь". Пашаев и Добровинский начали заседание со взаимных обвинений во лжи

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев и его коллега, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП с участием актёра Александр Добровинский, обвинили друг друга во лжи. Словесная перепалка двух правозащитников произошла прямо в начале судебного заседания.
Инцидент случился после того, как Пашаев сделал замечание свидетелю со стороны обвинения якобы из-за того, что та смотрит в телефон. В ответ на это Добровинский возмутился, что и привело к обвинению адвокатов друг друга во лжи.
— Нет, врёшь ты. Я своё воспитание показал, а ты ведёшь себя как... — ответил Александр Добровинский коллеге.
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Словесный конфликт произошёл во время дачи показаний свидетеля стороны обвинения, которая утверждает, что видела, как в злополучный день из автомобиля Ефремова вышел именно сам актёр. По её словам, машину больше никто не покидал. Однако Пашаев настаивает на том, что по силуэту она не могла узнать артиста и о его возможном участии в смертельном ДТП ей стало известно только из СМИ.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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