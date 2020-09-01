Путин выразил надежду, что для школьников Победа в ВОВ — это не просто страница в учебнике

Президент РФ Владимир Путин призвал знать и помнить подвиг народа в Великой Отечественной войне. Российский лидер выразил надежду, что для российских школьников Победа в ВОВ — это не просто страница в учебнике, а семейная история.

— Мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими, семейной историей, наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями. Мы должны это помнить, чтобы ужас нацизма, трагедия войны никогда не повторялись, — подчеркнул Путин.

Глава РФ добавил, что события 75-летней давности важны для каждого жителя страны и на сегодняшний день. Он также отметил, что они останутся незыблемыми и будут прочной моральной основой.

Напомним, ранее Владимир Путин во время проведения всероссийского открытого урока в режиме видеосвязи поздравил школьников, студентов и всех, кто начинает учебный год, с Днём знаний. Российский лидер пожелал успехов всем учащимся. Он также отметил, что в этом году эмоции от праздника ещё острее.