Умер вокалист группы "Фристайл" Сергей Вязовский

Бывший солист популярной группы "Фристайл" Сергей Вязовский скончался в возрасте 47 лет, сообщила его супруга Ирина в Facebook.

— После тяжёлой и продолжительной болезни... покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж Сергей Вязовский, — написала она.

Ирина напомнила, что в 2015 году у артиста случилась внезапная коронарная смерть. Его смогли реанимировать, но почти все клетки мозга были разрушены. Пять лет он провёл в клинике в вегетативном состоянии.

Она добавила, что по определённым причинам похороны пройдут в семейном узком кругу.