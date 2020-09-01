Умер вокалист группы "Фристайл" Сергей Вязовский

Бывший солист популярной группы "Фристайл" Сергей Вязовский скончался в возрасте 47 лет, сообщила его супруга Ирина в Facebook.
— После тяжёлой и продолжительной болезни... покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж Сергей Вязовский, — написала она.
В США умер экс-гитарист Red Hot Chili PeppersПо предварительным данным, причиной смерти музыканта стал СПИД.
Ирина напомнила, что в 2015 году у артиста случилась внезапная коронарная смерть. Его смогли реанимировать, но почти все клетки мозга были разрушены. Пять лет он провёл в клинике в вегетативном состоянии.
Она добавила, что по определённым причинам похороны пройдут в семейном узком кругу.
Весной 2020 года солистка поп-группы "Фристайл" Нина Кирсо скончалась на 57-м году жизни. Она перенесла инсульт летом 2018 года и впала в кому. Позднее стало известно, что у неё была гипертония, лечением которой она не занималась.