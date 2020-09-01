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Путин: Задача мировых лидеров — не допустить повторения событий Второй мировой войны

Российский лидер выразил надежду, что нынешним поколениям не придётся пережить подобное.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин заявил, что задачей мировых лидеров, ответственных политиков является недопущение повторения страшных событий Второй мировой войны. Об этом он сказал во время всероссийского открытого урока в режиме видеосвязи.

Искренне верю, что вам, вашим родственникам никогда не придётся столкнуться со столь тяжёлыми испытаниями. В этом вижу задачу лидеров государств, ответственных политиков, общественных деятелей, всех, кто осознаёт, насколько хрупок современный мир, — отметил президент.

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За парты в этом году село более 3,8 тысячи первоклашек.

Путин также выразил уверенность в том, что нынешним поколениям никогда не придётся переживать подобное, "ведь тогда ожесточение было очень страшным с обеих сторон".

Ранее российский лидер поздравил школьников и студентов с 1 Сентября и попросил всех соблюдать некоторые ограничения, чтобы защитить себя и здоровье тех, кто рядом.

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