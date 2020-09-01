Путин: Задача мировых лидеров — не допустить повторения событий Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин заявил, что задачей мировых лидеров, ответственных политиков является недопущение повторения страшных событий Второй мировой войны. Об этом он сказал во время всероссийского открытого урока в режиме видеосвязи.

— Искренне верю, что вам, вашим родственникам никогда не придётся столкнуться со столь тяжёлыми испытаниями. В этом вижу задачу лидеров государств, ответственных политиков, общественных деятелей, всех, кто осознаёт, насколько хрупок современный мир, — отметил президент.

Путин также выразил уверенность в том, что нынешним поколениям никогда не придётся переживать подобное, "ведь тогда ожесточение было очень страшным с обеих сторон".