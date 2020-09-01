Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией из-за коронавируса

Польское правительство составило новый список стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом. В перечень вошло 44 государства, но Россия была из него исключена. Об этом свидетельствует окончательный текст распоряжения кабмина страны.

Польша, однако, пока не будет принимать самолёты из таких стран, как Армения, Бразилия, Гибралтар, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Ливия, Ливан, Македония, Мальта и Намибия, Парагвай, Румыния и США. А для рейсов из Китая и ещё ряда государств воздушные гавани республики открыты.

Новое постановление будет действовать со второго по пятнадцатое сентября. Запрет на полёты не распространяется на суда, которые выполняют рейсы с согласия премьер-министра Польши, а также военные полёты.