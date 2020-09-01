Путин прочитал стихи Твардовского и посоветовал школьникам книгу о Великой Отечественной войне

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Президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока в режиме видеосвязи процитировал школьникам отрывок из произведения Александра Твардовского "Василий Тёркин" в ответ на вопрос одного из участников о том, какую книгу почитать о событиях Великой Отечественной войны.

— Твардовского стихи, просто шикарные: "Переправа, переправа, берег левый, берег правый". Почитайте, как это проникновенно. Это тревогу определённую вызывает, но и восхищение теми, кто принимал участие в трагических событиях Второй мировой и Великой Отечественной войны, — сказал он, отметив, что таких произведений очень много.

Путин также подчеркнул, что есть хорошие фильмы о войне (например, "А зори здесь тихие") и песни, которые "настолько проникновенные, так берут за душу и за сердце", что отлично передают реалии тех лет нынешним поколениям.