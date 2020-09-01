Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин прочитал стихи Твардовского и посоветовал школьникам книгу о Великой Отечественной войне

Российский лидер отметил, что есть также хорошие фильмы о событиях тех лет и песни.

187

Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока в режиме видеосвязи процитировал школьникам отрывок из произведения Александра Твардовского "Василий Тёркин" в ответ на вопрос одного из участников о том, какую книгу почитать о событиях Великой Отечественной войны.

Твардовского стихи, просто шикарные: "Переправа, переправа, берег левый, берег правый". Почитайте, как это проникновенно. Это тревогу определённую вызывает, но и восхищение теми, кто принимал участие в трагических событиях Второй мировой и Великой Отечественной войны, — сказал он, отметив, что таких произведений очень много.

Путин: Никто в России не планирует переходить на полностью дистанционный способ обучения

Глава государства отметил важность общения школьников с преподавателями и одноклассниками.

Путин также подчеркнул, что есть хорошие фильмы о войне (например, "А зори здесь тихие") и песни, которые "настолько проникновенные, так берут за душу и за сердце", что отлично передают реалии тех лет нынешним поколениям.

Ранее президент РФ заявил, что задачей мировых лидеров, ответственных политиков является недопущение повторения страшных событий Второй мировой войны.

Выбор редакции

Loading...