Путин: Никто в России не планирует переходить на полностью дистанционный способ обучения

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что дистанционный способ обучения не может заменить традиционный. Об этом он заявил во время всероссийского открытого урока в режиме видеосвязи.

— Важен элемент общения с преподавателями и одноклассниками, потому что наибольших результатов добиваются те люди, которые умеют работать в команде. Это трудно сделать, если не общаться со сверстниками... В связи с этим никто у нас в стране не планирует полностью переходить на дистанционное обучение, — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что дистанционное обучение удалось наладить в целом по всей стране. Также, по его словам, оно в отдельных случаях продемонстрировало свои преимущества, как и работа на удалёнке.