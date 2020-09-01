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Пока одна воспитательница уводила детей, другую убивал муж. Лайф узнал подробности жестокой расправы в детском саду в Подмосковье

Ранее сообщалось, что мужчина напал на жену из-за ревности.

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Фото © Shutterstock

В подмосковном Воскресенске мужчина пришёл на работу к своей супруге в детский сад, где и убил её на глазах у малышей. В дошкольное учреждение его пустила коллега погибшей, сообщил Лайфу источник.

Женщина открыла дверь и хотела позвать воспитательницу, однако мужчина пошёл за ней на кухню, где и встретил свою супругу, которая мыла посуду. Он набросился на жену и начал таскать её за волосы, никак не реагируя на крики.

Воспитательница, ставшая свидетельницей, начала звать на помощь и хотела через окно первого этажа спустить детей на улицу, однако ей это не удалось. Тогда женщина провела семерых малышей в другую группу через кухню. Пока она вместе с воспитанниками уходила, мужчина убивал свою жену.

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Больше таких "праздников" в семье не будет — женщина подала на развод.

Ранее сообщалось, что причиной жестокой расправы стала ревность.

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