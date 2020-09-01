Ефремов назвал фейком запись, на которой его пьяным вытаскивают из-за руля после смертельного ДТП

Актёр Михаил Ефремов назвал фейком видеозапись, на которой его вытаскивают с водительского сиденья внедорожника после аварии со смертельным исходом в центре Москвы.

— Это видео — фейк, как и всё, что с вами связано, — крикнул артист в сторону адвоката потерпевших по уголовному делу Александра Добровинского.

Защитник актёра Эльман Пашаев уверен в том, что ролик был смонтирован. Запись не проходила экспертное исследование, несмотря на это, её приобщили к материалам дела, удовлетворив ходатайство. Пашаева этот момент расстроил, его коллегу Добровинского, напротив, обрадовал.

— Диск с видео, который предоставила свидетель Светлана Набокина, был приобщён к материалам дела и осмотрен судом. На видео хорошо виден и свидетель Бабиков, и момент, когда он осматривает автомобиль Ефремова со всех сторон и помогает водителю выйти из машины. Свидетель опознал в водителе подсудимого Ефремова, — пояснил адвокат Добровинский.

Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после происшествия умер на больничной койке. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в крови актёра нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было. Об этом на заседании говорили и свидетели стороны защиты.