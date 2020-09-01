Трое потерпевших по делу Ефремова отказались принять от актёра денежную компенсацию

Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова отказались принимать денежную компенсацию от артиста. Об этом во время заседания Пресненского суда заявил их представитель Ирина Хайруллина.

Она отметила, что её клиенты — вдова погибшего Сергея Захарова, его брат и младший сын — послали уведомление в почтовое отделение, где указали, что отказываются получать перевод от актёра. Юрист попросила приобщить копию отказа к материалам дела.

Отмечается, что Ефремов направил каждому по 200 тысяч рублей. Принял компенсацию только старший сын погибшего Захарова Виталий, который в этой связи уменьшил сумму иска с 7,5 миллиона до 7,3 миллиона рублей.

Накануне на судебном заседании показания давал сам Ефремов. Он поругался с адвокатами потерпевшей стороны и заявил, что хочет подпортить им жизнь, после чего воспользовался 51-й статьёй конституции, чтобы не отвечать на их вопросы. Также в зале суда актёр заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и объяснил, почему признал вину сразу после ДТП.