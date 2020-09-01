Трое потерпевших по делу Ефремова отказались принять от актёра денежную компенсацию

Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова отказались принимать денежную компенсацию от артиста. Об этом во время заседания Пресненского суда заявил их представитель Ирина Хайруллина.
Она отметила, что её клиенты — вдова погибшего Сергея Захарова, его брат и младший сын — послали уведомление в почтовое отделение, где указали, что отказываются получать перевод от актёра. Юрист попросила приобщить копию отказа к материалам дела.
Адвокаты просят возбудить дело на свидетелей, которые заявляют об отсутствии Ефремова за рулёмВ общей сложности это три человека.
Отмечается, что Ефремов направил каждому по 200 тысяч рублей. Принял компенсацию только старший сын погибшего Захарова Виталий, который в этой связи уменьшил сумму иска с 7,5 миллиона до 7,3 миллиона рублей.
Накануне на судебном заседании показания давал сам Ефремов. Он поругался с адвокатами потерпевшей стороны и заявил, что хочет подпортить им жизнь, после чего воспользовался 51-й статьёй конституции, чтобы не отвечать на их вопросы. Также в зале суда актёр заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и объяснил, почему признал вину сразу после ДТП.
Ефремов назвал фейком запись, на которой его пьяным вытаскивают из-за руля после смертельного ДТПНакануне автор ролика дала показания в суде.
Напомним, 8 июня внедорожник Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер на больничной койке. Защита Ефремова настаивает на том, что за рулём в момент ДТП находился не он.
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