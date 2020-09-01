Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит для артиста семь лет колонии

Защитник актёра заявил о безуспешных попытках принести извинения.

654
Post cover

Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Старший сын Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, попросил суд приговорить артиста к не менее чем семи годам колонии.

Расстрелять! — отреагировал Ефремов на требование сурового наказания.

Защитник актёра Эльман Пашаев отметил, что ранее были попытки принести извинения, но ничего не получилось из-за адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы потерпевших.

Ефремов назвал фейком запись, на которой его пьяным вытаскивают из-за руля после смертельного ДТП

Накануне автор ролика дала показания в суде.

Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после происшествия умер на больничной койке.

Выбор редакции

Loading...