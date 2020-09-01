Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит для артиста семь лет колонии

Старший сын Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, попросил суд приговорить артиста к не менее чем семи годам колонии.

— Расстрелять! — отреагировал Ефремов на требование сурового наказания.

Защитник актёра Эльман Пашаев отметил, что ранее были попытки принести извинения, но ничего не получилось из-за адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы потерпевших.