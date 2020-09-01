Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит для артиста семь лет колонии

Старший сын Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, попросил суд приговорить артиста к не менее чем семи годам колонии.
— Расстрелять! — отреагировал Ефремов на требование сурового наказания.
Защитник актёра Эльман Пашаев отметил, что ранее были попытки принести извинения, но ничего не получилось из-за адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы потерпевших.
Ефремов назвал фейком запись, на которой его пьяным вытаскивают из-за руля после смертельного ДТПНакануне автор ролика дала показания в суде.
Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после происшествия умер на больничной койке.
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