Путин: Пандемия показала, что Россия — это не "страна-бензоколонка"

Пандемия новой коронавирусной инфекции показала, что РФ — это не "страна-бензоколонка", а государство с ярко выраженными технологическими возможностями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе всероссийского открытого видеоурока "Помнить — значит чтить".

— Это значит, что у нас ещё много над чем нужно работать, но это уже говорит о том, что мы всё-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые стараются нас представить, а страна с ярко выраженными технологическими возможностями, которые мы способны быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня, — сказал Путин.