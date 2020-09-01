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Путин: Пандемия показала, что Россия — это не "страна-бензоколонка"

РФ была технологически готова к вызовам, отметил глава государства.

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Фото © Kremlin.ru

Пандемия новой коронавирусной инфекции показала, что РФ — это не "страна-бензоколонка", а государство с ярко выраженными технологическими возможностями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе всероссийского открытого видеоурока "Помнить — значит чтить".

Глава государства заметил, что "всё получилось" с точки зрения подготовки кадров, страна оказалась готова к эпидемии технологически.

Это значит, что у нас ещё много над чем нужно работать, но это уже говорит о том, что мы всё-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые стараются нас представить, а страна с ярко выраженными технологическими возможностями, которые мы способны быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня, — сказал Путин.

Путин: Пандемия коронавируса буквально заморозила всю экономику

Президент отметил, что из-за вынужденных ограничений до критического уровня выросла безработица.

Российский лидер подчеркнул, что страна оказалась в значительной степени готова к дистанционному обучению в период карантина.

В ходе урока Путин также назвал задачу мировых лидеров — не допустить повторения событий Второй мировой.

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