События на Украине "будут цветочками". Лукашенко спрогнозировал резню в Белоруссии в случае прихода оппозиции к власти

В Белоруссии в случае прихода к власти альтернативных сил начнётся резня. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, передаёт БелТА.

Политик заявил, что лепил страну "на обломках империи" и не хочет, чтобы теперь её порезали на куски.

— Не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, будет цветочками, — сказал Лукашенко.