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События на Украине "будут цветочками". Лукашенко спрогнозировал резню в Белоруссии в случае прихода оппозиции к власти

Политик подчеркнул, что его поддерживают "миллионы людей".

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Фото © БелТА / ТАСС

В Белоруссии в случае прихода к власти альтернативных сил начнётся резня. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, передаёт БелТА.

Политик заявил, что лепил страну "на обломках империи" и не хочет, чтобы теперь её порезали на куски.

Не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, будет цветочками, — сказал Лукашенко.

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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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Политик пообещал, что гражданской войны не случится.

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