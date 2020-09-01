МВД Белоруссии выяснило личность мужчины, который призывал в Сети нападать на ОМОН

Правоохранители Минска установили личность пользователя, который в одном из чатов в Telegram призывал нападать на ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
Злоумышленником оказался 63-летний житель Минска, который сам неоднократно участвовал в несанкционированных митингах. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до шести лет лишения свободы.
Лавров считает, что конституционная реформа в Белоруссии поможет урегулировать ситуациюГлава российского МИД отметил, что к работе над основным законом страны должны быть привлечены представители гражданского общества.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни.
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