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МВД Белоруссии выяснило личность мужчины, который призывал в Сети нападать на ОМОН

Теперь злоумышленнику может грозить до шести лет лишения свободы.

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Фото © ТАСС/АP

Правоохранители Минска установили личность пользователя, который в одном из чатов в Telegram призывал нападать на ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Злоумышленником оказался 63-летний житель Минска, который сам неоднократно участвовал в несанкционированных митингах. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Лавров считает, что конституционная реформа в Белоруссии поможет урегулировать ситуацию

Глава российского МИД отметил, что к работе над основным законом страны должны быть привлечены представители гражданского общества.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни.

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