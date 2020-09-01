МВД Белоруссии выяснило личность мужчины, который призывал в Сети нападать на ОМОН

Правоохранители Минска установили личность пользователя, который в одном из чатов в Telegram призывал нападать на ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Злоумышленником оказался 63-летний житель Минска, который сам неоднократно участвовал в несанкционированных митингах. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до шести лет лишения свободы.