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Зарезавший жену в детском саду в Подмосковье мужчина постоянно угрожал ей

Женщина не смела перечить супругу.

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Фото © Pixabay

Ревнивец из Подмосковья, зарезавший жену на глазах у малышей в детском саду в Воскресенске, постоянно кричал на неё и угрожал. Об этом рассказал источник Лайфа, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, женщина не перечила мужу и не говорила в ответ ни слова. К кому подозреваемый ревновал супругу, непонятно — историю про ревность он будто придумал от скуки.

Пьяный житель Подмосковья зарезал жену в детском саду прямо на глазах у малышей

Поступок он объяснил ревностью.

Ранее источник Лайфа рассказал, что в дошкольное учреждение мужчину впустила коллега погибшей. Став свидетельницей кровавой расправы, она начала звать на помощь.

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