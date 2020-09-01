Зарезавший жену в детском саду в Подмосковье мужчина постоянно угрожал ей

Ревнивец из Подмосковья, зарезавший жену на глазах у малышей в детском саду в Воскресенске, постоянно кричал на неё и угрожал. Об этом рассказал источник Лайфа, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, женщина не перечила мужу и не говорила в ответ ни слова. К кому подозреваемый ревновал супругу, непонятно — историю про ревность он будто придумал от скуки.