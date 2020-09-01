"Инвалидное кресло либо пожизненное заключение". Руки-Базуки пришёл к суду и дал оценку делу Ефремова

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, пришёл к зданию Пресненского суда, где сегодня проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, и поделился с присутствующими своим мнением по поводу наказания для артиста.

— Я считаю, что за убийство человека он должен либо до конца жизни в тюрьме отбыть наказание, либо же на инвалидное кресло, чтобы он страдал. Это моё мнение. Адские муки. Инвалидное кресло либо пожизненное заключение. Потому что человек умер, — отметил Терешин.

Блогер также рассказал журналистам, что не жалеет об операциях на руках, потому что благодаря этому ему удалось заработать большие деньги.

— Я лучше сдохну при деньгах, чем жить нищим, — подчеркнул Терешин, отметив, что, даже если после операций он станет обычным человеком, заработанные средства уже будут при нём.

Блогер также отметил, что не любит "жирных баб", за что его многие критикуют. По мнению Руки-Базуки, проблему лишнего веса у любого человека можно решить с помощью правильной диеты. Терешин подчеркнул, что любит красивых девушек, чтобы "у них попа была, грудь и красивое лицо, а не чушка затрёпанная".

Напомним, в Пресненском суде сегодня второй день проходят заседания по делу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, в ходе которых допрашиваются свидетели и сам актёр, который заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и объяснил, почему признал вину сразу после ДТП.