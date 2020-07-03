"Выглядит естественно". PewDiePie высмеял Руки-Базуки

Популярный во всём мире шведский блогер Феликс Чельберг, известный как PewDiePie, высмеял Кирилла Терешина, прославившегося под псевдонимом Руки-Базуки, и сравнил его с персонажем из компьютерной игры The Last of Us. Видео блогер выложил на своём ютуб-канале.

Чельберг высказался о Терешине после сообщения о "бодибилдере" из России, который сперва увеличил бицепсы, а теперь собирает деньги на операцию по уменьшению рук.

— Мне кажется, он отлично выглядит. Похож на персонажа по имени Эбби из игры The Last of Us. Так вот как у неё получилось! Вот как она получила такие мышцы. Теперь всё понятно. Я ничего не говорю, это и правда выглядит естественно. О чём тут ещё говорить, — сказал блогер.