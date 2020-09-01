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Жителю Перми, опубликовавшему фото Власова в "Бессмертном полку", вынесли приговор

Ранее злоумышленник признал свою вину.

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Фото © Shutterstock

Суд приговорил Даниила Симанова из Перми, опубликовавшего на сайте акции "Бессмертный полк" фото советского военачальника Андрея Власова, который в ходе боевых действий перешёл на сторону гитлеровской Германии и стал воевать против СССР, к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ему назначено 200 часов обязательных бесплатных работ, выполняемых в свободное от учёбы и основной работы время, — озвучил судья приговор.

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Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма.

Также было принято решение конфисковать технику, с помощью которой Симанов разместил фотографию Власова на сайте акции.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что пермяк Даниил Симанов был хорошо осведомлён об участии в ВОВ советского военачальника Андрея Власова. В ходе следственных мероприятий он признал свою вину.

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