Жителю Перми, опубликовавшему фото Власова в "Бессмертном полку", вынесли приговор

Суд приговорил Даниила Симанова из Перми, опубликовавшего на сайте акции "Бессмертный полк" фото советского военачальника Андрея Власова, который в ходе боевых действий перешёл на сторону гитлеровской Германии и стал воевать против СССР, к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Ему назначено 200 часов обязательных бесплатных работ, выполняемых в свободное от учёбы и основной работы время, — озвучил судья приговор.

Также было принято решение конфисковать технику, с помощью которой Симанов разместил фотографию Власова на сайте акции.