Жителю Перми, опубликовавшему фото Власова в "Бессмертном полку", вынесли приговор

Суд приговорил Даниила Симанова из Перми, опубликовавшего на сайте акции "Бессмертный полк" фото советского военачальника Андрея Власова, который в ходе боевых действий перешёл на сторону гитлеровской Германии и стал воевать против СССР, к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Ему назначено 200 часов обязательных бесплатных работ, выполняемых в свободное от учёбы и основной работы время, — озвучил судья приговор.
На жителя Воронежа завели уголовное дело за фото Гитлера в "Бессмертном полку"Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма.
Также было принято решение конфисковать технику, с помощью которой Симанов разместил фотографию Власова на сайте акции.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что пермяк Даниил Симанов был хорошо осведомлён об участии в ВОВ советского военачальника Андрея Власова. В ходе следственных мероприятий он признал свою вину.