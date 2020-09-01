Лукашенко рассказал, почему Белоруссия может закрыть границы для западных стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии, сообщает БелТА.
Такое заявление он сделал на фоне того, что ему и ещё 29 официальным лицам из его окружения запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию из-за ситуации после выборов в республике.
— Более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси. Им дали команду фас, они и вякнули из-под забора, — цитирует издание его слова.
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Белорусский лидер отметил, что этим странам "не стоит задираться", так как можно закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток.
— Глава государства добавил, что в Белоруссии сейчас прорабатывают ответные меры на введённые санкции, — пишет издание.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни.