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Под автомобильные гудки и крики. В Минске студенты направились к центру города — видео

В руках учащихся университетов бело-красно-белые флаги.

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Видео © Соцсети

В Минске студенты, которые вышли на несогласованную мирную акцию протеста и солидарности, направляются к центру города, проходя маршем по проспекту Независимости и другим улицам.

Фото © TUT.BY / Вадим Замировский

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Шествие проходит под лозунги и автомобильные гудки. В руках учащиеся университетов несут бело-красно-белый флаг — символ оппозиции.

Ранее Лайф рассказывал, что митингующих студентов начал разгонять ОМОН.

"Мы продолжаем бороться". Оппозиция в Белоруссии объявила о создании новой партии

Отмечается, что тем самым появится "новое, сознательное белорусское общество".

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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