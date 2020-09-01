Под автомобильные гудки и крики. В Минске студенты направились к центру города — видео

В Минске студенты, которые вышли на несогласованную мирную акцию протеста и солидарности, направляются к центру города, проходя маршем по проспекту Независимости и другим улицам.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.