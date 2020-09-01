СК Белоруссии вызвал на допрос двух членов Координационного совета оппозиции

Двух членов Координационного совета оппозиции вызвали в среду на допрос в Следственный комитет республики в качестве свидетелей по делу о создании этой структуры. Об этом сообщает пресс-служба совета.

— Вызывают в Следственный комитет к 10 часам утра в качестве свидетеля по делу о Координационном совете Юрия Губаревича и Павла Данейко, — сообщили в пресс-службе.

Губаревич является председателем движения "За Свободу", а Данейко — управляющим Группы компаний ИПМ, в которую входят бизнес-школа и два аналитических центра.