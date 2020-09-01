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СК Белоруссии вызвал на допрос двух членов Координационного совета оппозиции

Ранее Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело о захвате власти после создания этой структуры.

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Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Двух членов Координационного совета оппозиции вызвали в среду на допрос в Следственный комитет республики в качестве свидетелей по делу о создании этой структуры. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Вызывают в Следственный комитет к 10 часам утра в качестве свидетеля по делу о Координационном совете Юрия Губаревича и Павла Данейко, — сообщили в пресс-службе.

Губаревич является председателем движения "За Свободу", а Данейко — управляющим Группы компаний ИПМ, в которую входят бизнес-школа и два аналитических центра.

Член Координационного совета белорусской оппозиции столкнулся с машинами автопробега в честь Лукашенко

По словам политика, после аварии ему начали угрожать.

Напомним, о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 14 августа. В ответ на это Генпрокуратура Белоруссии возбудило дело о захвате власти. 24 августа задержали двух членов президиума совета — Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, а 28 августа — Виталия Кривко.

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