Вторая Тихановская. Что известно о новом протестном лидере Белоруссии — Марии Колесниковой?

Не успела экс-кандидат в президенты Республики Светлана Тихановская заявить о своём желании защищать "истинный выбор народа" в залах ООН и ПАСЕ, сидя в Литве, как на политическую поляну в самой Белоруссии вышла ещё одна женщина — Мария Колесникова. В своём интервью "Коммерсанту" на вопрос о том, готова ли она стать лидером, она ответила утвердительно.

"Месяц назад я бы вам сказала, что нет. А сейчас, конечно, со мной происходят трансформации очень большие… Я чувствую ответственность… И я понимаю, что сейчас я сама принимаю много решений, которые могут повлиять на ту ситуацию, которая происходит. И я отдаю себе в этом отчёт. Я беру на себя эту ответственность" Мария Колесникова Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии

Что же известно о взявшем на себя ответственность лидере митингов в Белоруссии и с кем теперь иметь дело действующему президенту Александру Лукашенко?

Флейтистка и сёрфингистка

Марии Колесниковой 38 лет, и к политике она отношения не имела и близко, она музыкант. Окончила Академию музыки по классу флейты и дирижирования. В Республике Беларусь Колесникова около восьми лет преподавала игру на флейте в школах. Затем поехала учиться в Высшую школу музыки в Штутгарте (Германия) на факультетах старинной и современной музыки. Там участвовала в концертах как исполнитель и сама организовывала международные культурные проекты.

Ещё известно, что Мария Колесникова увлекается сёрфингом, а предвыборной зимой взяла несколько занятий по кикбоксингу и хочет продолжать им заниматься и дальше.

Из Германии с любовью

После отъезда в Штутгарт на учёбу будущий лидер белорусского протеста остаётся там жить. В Германии она организует концерты и участвует в них сама. И лишь в последние пару лет она чаще наведывается в Белоруссию, казалось бы, всё с той же просветительской миссией — нести культуру в массы. Политикой тут вроде бы и не пахнет.

Фото © instagram.com/kalesnikava

Кстати, складывание пальцев в виде сердца, которое часто на акциях проделывает Колесникова, это не только красивый добродушный жест с пожеланием любви, но и символ штаба Виктора Бабарико. Правда, даже неспециалисту в революциях сразу вспомнится ещё одна "сердечная женщина-политик". Этот символ расположен на флаге украинской партии "Батьковщина", которую возглавляет Юлия Тимошенко.

Штаб Бабарико и участие в митингах

С будущим кандидатом в президенты Белоруссии Виктором Бабарико Колесникова, по её словам, познакомилась в "Фейсбуке". Сама написала банкиру в 2017-м, а через год встретилась на одном из культурных форумов в Белоруссии. Затем бизнесмен пригласил её поработать в штабе на выборах президента. После того как Бабарико обвинили в финансовых махинациях и посадили в СИЗО, Колесникова, по сути, стала лицом его предвыборной кампании.

Фото © ТАСС / Федосенко Наталия / Бобылев Сергей

С первых дней Колесникова — активный участник протестов и акций. Пока Тихановская сбегает в Литву и записывает обращения, её соратница по оппозиции перехватывает инициативу в отсутствие других близких по настроению лидеров. Штаб Бабарико даже выкладывает видео, как женщине-политику удалось объединить вокруг себя две непримиримые стороны — с бело-красно-белым флагом (символ протестующих) и красным флагом (символ сторонников Лукашенко).

Видео пресс-службы штаба Бабарико

Есть и ещё одно видео, как Колесникова вышла на площадь к сторонникам Лукашенко и попыталась донести свою позицию или переманить людей на протестную сторону. Вот что из этого вышло на самом деле.

Видео © t.me/zheltye_slivy

А на этих кадрах Колесникову и вовсе зафиксировали не на площади, пока народ дрался с милицией. Лидер оппозиции в кругу своих знакомых в это время отдыхала в одном из минских кафе.

Видео © t.me/zheltye_slivy