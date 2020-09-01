Протестующие студенты прорвали оцепление в центре Минска — видео

У улицы Городской Вал учащихся также ждали правоохранители, но и там им удалось оставить оцепление за спиной — студенты резко поменяли направление, перебежав на другую сторону дороги.

Напомним, в Минске студенты в День знаний вышли на несогласованную мирную акцию протеста и солидарности с бело-красно-белыми флагами в руках, их начали разгонять омоновцы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.