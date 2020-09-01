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Протестующие студенты прорвали оцепление в центре Минска — видео

Правоохранители проводят точечные задержания.

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Видео © Onliner

В Минске на проспекте Независимости протестующим студентам удалось прорвать оцепление, выстроенное милицией.

Видео © TUT.by

У улицы Городской Вал учащихся также ждали правоохранители, но и там им удалось оставить оцепление за спиной — студенты резко поменяли направление, перебежав на другую сторону дороги.

В Минске студенты отбивают своих у омоновцев — видео

Учащиеся скандировали "Студенты с народом!" и "Уходи!"

Напомним, в Минске студенты в День знаний вышли на несогласованную мирную акцию протеста и солидарности с бело-красно-белыми флагами в руках, их начали разгонять омоновцы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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