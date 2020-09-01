Тихановская озвучила позицию по Крымскому полуострову

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вновь озвучила свою позицию относительно Крыма. В интервью литовскому порталу ЛРТ она заявила, что воссоединение полуострова с РФ якобы противоречит международным нормам.

Тихановская отметила, что ситуация с Крымом "очень сложная", взгляды белорусов разнятся.

— Крым де-юре украинский, а де-факто — российский, — сказала она, указав, что такая позиция принята у неё на родине.

— Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошёл другому государству в противоречие этим законам, — пояснила Тихановская свою точку зрения.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Некоторые страны мира, в том числе Великобритания, Канада и Ирландия, отказались признавать итоги выборов. Отказался признать Лукашенко избранным лидером республики и Европарламент.