Финалисты конкурса "Лидеры России" взошли на вершину Эльбруса со Знаменем Победы — видео

Видео © Предоставлено Лайфу пресс-службой АНО "Россия — страна возможностей"
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на самую высокую точку России и Европы — гору Эльбрус — поднято знамя, которое принесли финалисты третьего сезона конкурса "Лидеры России".
Участники отметили, что восхождение проходило в хороших метеоусловиях. Основную сложность составлял порывистый ветер и очень скользкий подтаявший лёд.
— Этим мы хотим показать важность слова "Победа" как память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, и также побед в широком смысле слова, — рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей̆" Алексей Комиссаров.
83-летний участник строительства первых объектов на Эльбрусе покорил вершинуЕго сопровождали сын и дочь. Первый — спасатель, а вторая — медработник.
Первое восхождение на высшую точку России — гору Эльбрус — победители конкурса "Лидеры России" совершили в 2018 году.
Сразу после восхождения участники поедут на суперфинал конкурса "Лидеры России". Он пройдёт 6–7 сентября этого года на площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что Непал вновь разрешил восходить на Эверест. Для восхождения доступно 414 пиков. Также для восстановления туристической отрасли местное правительство разрешило отелям и ресторанам возобновить работу.
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