Финалисты конкурса "Лидеры России" взошли на вершину Эльбруса со Знаменем Победы — видео

Видео © Предоставлено Лайфу пресс-службой АНО "Россия — страна возможностей"

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на самую высокую точку России и Европы — гору Эльбрус — поднято знамя, которое принесли финалисты третьего сезона конкурса "Лидеры России".

Участники отметили, что восхождение проходило в хороших метеоусловиях. Основную сложность составлял порывистый ветер и очень скользкий подтаявший лёд.

— Этим мы хотим показать важность слова "Победа" как память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, и также побед в широком смысле слова, — рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей̆" Алексей Комиссаров.

Первое восхождение на высшую точку России — гору Эльбрус — победители конкурса "Лидеры России" совершили в 2018 году.

Сразу после восхождения участники поедут на суперфинал конкурса "Лидеры России". Он пройдёт 6–7 сентября этого года на площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.