В Москве вакцинация от коронавируса начнётся 5 сентября

В Москве массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российского препарата начнётся, как и планировалось, с 5 сентября. Об этом сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— 3–5 сентября ещё будет проводиться скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объём необходимых анализов. Так что, по всей видимости, хотя вакцина и будет развезена, вакцинация начнётся только 5 сентября, — рассказал он "Интерфаксу", отметив, что поставка препарата в больницы и клиники намечена на 3–4 сентября.