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В Москве вакцинация от коронавируса начнётся 5 сентября

Препарат в столичные поликлиники и больницы поступит немного раньше.

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Фото © Shutterstock

В Москве массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российского препарата начнётся, как и планировалось, с 5 сентября. Об этом сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

3–5 сентября ещё будет проводиться скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объём необходимых анализов. Так что, по всей видимости, хотя вакцина и будет развезена, вакцинация начнётся только 5 сентября, — рассказал он "Интерфаксу", отметив, что поставка препарата в больницы и клиники намечена на 3–4 сентября.

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Для третьего этапа испытания препарата уже набрано 2,5 тысячи добровольцев.

Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования вакцины начнутся в первых числах сентября, а москвичи могут подать заявку на участие в третьей фазе испытаний.

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