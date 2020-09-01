В Москве вакцинация от коронавируса начнётся 5 сентября

В Москве массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российского препарата начнётся, как и планировалось, с 5 сентября. Об этом сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
— 3–5 сентября ещё будет проводиться скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объём необходимых анализов. Так что, по всей видимости, хотя вакцина и будет развезена, вакцинация начнётся только 5 сентября, — рассказал он "Интерфаксу", отметив, что поставка препарата в больницы и клиники намечена на 3–4 сентября.
Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от CoViD-19Для третьего этапа испытания препарата уже набрано 2,5 тысячи добровольцев.
Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования вакцины начнутся в первых числах сентября, а москвичи могут подать заявку на участие в третьей фазе испытаний.