Работник завода раскрыл, из чего на самом деле состоит колбаса, подтвердив самые страшные догадки

Автор поста alexandr.mishin проработал на колбасном заводе, где использовали настоящее мясо, порядка трёх лет. Теперь он трудится на другом — том, что поставляет продукцию "для "Магнитов", "Пятёрочек" и т.д. По словам мужчины, который работает коптильщиком, главным аспектом, на который нужно обращать внимание во время выбора колбасы, это цена.
Если нужна настоящая колбаса, меньше 400 р. за кг даже рассматривать нет смысла, везде ММО (мясо механической обвалки, в большую мясорубку закидывается мясо вместе с костями, рогами и копытами, и из этой субстанции производится продукт). Начиная с 400 р. костей не будет, но мясо там второго, третьего сорта (жира побольше и т.д.). Колбаса из "вышки" от 600 р. (варёная и копчёно-варёная. Сырокопчёная от 1000)
alexandr.mishin
Дальше Александр поделился, как обстоят дела с сосисками. В особенности на его птицефабрике. Мужчина работает там в колбасном цеху уже полгода и успел разобраться, что к чему. Если коротко, ничего нового — ничего дешёвого брать нельзя, если важно, чем вы питаетесь.
Мы делаем продукцию из курятины и поставляем в основном в "Магниты" и "Пятёрочки". Этим магазинам не нужна продукция за условных 200 рублей, чтобы продать за 300 рублей. Им нужно купить за 50 [рублей] и продать за 100. У нас есть сосиски, которые специально делаются для них. В магазине они рублей по 80 за килограмм, за сколько их оптом берут, не знаю. В них мяса нет ВООБЩЕ. Там манка, соя и десять процентов куриной кожи, ну и специи
alexandr.mishin
Несмотря на то что пост стал вирусным, не все пользователи согласились с автором. Так или иначе, если хочешь поесть настоящего мяса — просто купи его. А сосиски и колбаса на то и были придуманы, чтобы помимо чистого сырья в них можно было что-то добавить.
Колбаса издревле была возможностью употребить в пищу те части животного, которые вроде и съестные, и энергия с БЖУ есть, но или невкусные, или стрёмные.
Колбаса — это мясное блюдо. Вы же не будете страдать, когда узнаете, что в голубцах кроме мяса есть ещё и капуста, и рис, да и всякие овощи? Или страдаете, что это не кусок мяса, в бекон завёрнутый?
Так что, если вы хотите мяса, покупайте именно мясо. Хотите колбасу, которая вам по вкусу нравится, на бутерброд с утра — берите колбасу. Или вы считаете, что в манке есть нечто ужасное?
Dionisy
А ещё проще купить доширак, батон, паштет и молоко. Только ты к чему это? Колбаса — это колбаса, какое-то другое мясо — это уже иной продукт. Хочешь колбасу — берёшь колбасу, а не думаешь, чего бы ещё взять за эти деньги аналогичного. А нет ничего аналогичного, любое другое мясо — это не колбаса. Даже стейк рибай — это не колбаса
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