Работник завода раскрыл, из чего на самом деле состоит колбаса, подтвердив самые страшные догадки

Колбаса издревле была возможностью употребить в пищу те части животного, которые вроде и съестные, и энергия с БЖУ есть, но или невкусные, или стрёмные.

Колбаса — это мясное блюдо. Вы же не будете страдать, когда узнаете, что в голубцах кроме мяса есть ещё и капуста, и рис, да и всякие овощи? Или страдаете, что это не кусок мяса, в бекон завёрнутый?

Так что, если вы хотите мяса, покупайте именно мясо. Хотите колбасу, которая вам по вкусу нравится, на бутерброд с утра — берите колбасу. Или вы считаете, что в манке есть нечто ужасное?