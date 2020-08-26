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Бывшая работница McDonalds в вирусном видео раскрыла лайфхак, как получить самый свежий бургер

Все ценят "Макдоналдс" за то, что можно за пару минут взять себе питательный перекус и помчаться дальше по делам. Обычно ко вкусовым качествам относятся снисходительно — фастфуд всё-таки. Но что делать тем, кто хочет питаться чуть вкуснее, чем обычно, рассказала бывшая работница сети.

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Кадры из видео © TikTok / jodessy

Американка Десси Джозеф ведёт свой TikTok-блог уже не первый месяц. В нём девушка рассказывает, какие секреты она узнала во время работы в разных общепитах. За свой продолжительный опыт она успела узнать всю подноготную компаний "Баскин Роббинс", Pizza Hut, магазинов 7-Eleven, ну и, конечно, "Макдоналдса". Недавно девушка рассказала, как сделать так, чтобы в вашем заказе были только свежеприготовленные блюда.

Кадры из видео © TikTok / jodessy

Всего есть несколько правил, чтобы питаться только свежей едой. По словам Десси, на обед в McDonalds лучше не приходить, потому что именно в эти часы сотрудники заготавливают большую часть популярных позиций из меню, вроде картошки фри и гамбургеров.

К обеду мы заготавливаем большое количество популярных позиций из меню. Всю еду перед подачей разогревают, так что почувствовать, что это старьё, сложно

Десси Джозеф

Кадры из видео © TikTok / jodessy

А чтобы точно убедиться в том, что блюдо приготовили специально для вас, при заказе в нём нужно что-то изменить. К примеру, попросить в бургер положить дополнительную порцию сыра. Так сотрудникам придётся сделать новый бутерброд вместо того, чтобы просто отдать вам заготовку, пишет Mirror.

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