В суде не опознали на видео свидетеля защиты Ефремова, заявившего о втором человеке в авто актёра

На заседании суда по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, посмотрели видео с камер в Плотниковом переулке, через который перед трагедией проезжал актёр, и не обнаружили там свидетеля защиты, ранее утверждавшего, что в машину артиста садился пассажир.

— Все кому не лень проходят по улице, кроме вашего свидетеля, — заявил на суде адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

По его словам, свидетелю со стороны защиты грозит уголовная ответственность за дачу заведомо ложных показаний — штраф или исправительные работы на срок до двух лет. Также в зале суда на показанном видео Ефремов не смог узнать ни себя, ни свой автомобиль. Однако об этом артист заявил только после подсказки адвоката Эльмана Пашаева, сперва актёр подтвердил, что это его машина. Правозащитник в свою очередь пожаловался журналистам, что таким поведением Михаил Ефремов мешает ему работать.

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