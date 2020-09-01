Прокурор запросит срок Ефремову на заседании 3 сентября

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по уголовному делу актёра Михаила Ефремова.
— Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября 10:00 мск, — заявила судья Елена Абрамова.
В этот же день прокурор запросит срок для заслуженного артиста РФ.
Ефремов назвал фейком запись, на которой его пьяным вытаскивают из-за руля после смертельного ДТПНакануне автор ролика дала показания в суде.
Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после происшествия умер на больничной койке. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в крови актёра нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было. Об этом на заседании говорили и свидетели стороны защиты.