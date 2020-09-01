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Водонаева похвасталась формами в купальнике, но его нижняя часть заставила фанатов краснеть от стыда

Съёмка получилась довольно неоднозначной.

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Фото © Instagram / alenavodonaeva

38-летняя Алёна Водонаева устроила жаркие проводы этому лету. Ведущая отправилась отдыхать в Подмосковье, где наконец пощеголяла в роковом красном купальнике. Экс-участница "Дома-2" сменила перед камерой несколько поз и показала результат в своём инстаграме.

Видео © Instagram / alenavodonaeva

Когда позируешь для фото, но подруга снимает видео) От создателей "любимый сфоткал, пока я спала" ⛱ В последний день лета я всё же надела купальник)

Алёна Водонаева

Фото © Instagram / alenavodonaeva

Несколько знойных кадров ведущая добавила в сториз. И на них формы светской львицы стало видно ещё лучше. Поклонники не могли не восхититься пышной грудью и тонкой талией инста-дивы. Они отметили, что фигура их любимицы ничуть не пострадала за время карантина. Однако у многих остались вопросы к дизайну купальника, полностью обнажающему бёдра. Юзеры сравнили его со знаменитым купальником Бората. Также некоторых напугали слишком худые, по их мнению, ноги Водонаевой.

Купальник 🩱 как у Бората 😂 а сама красотка

_storis_lik

Алёна, вы красивая, но купальник ужасный

chepliaevamarina

Фото © Instagram / alenavodonaeva

Что-то пошло не так🤣 такой купальник явно не ваше🤦‍♀️ при всех ваших достоинствах подчеркнул только несуществующие недостатки

le_navcenay34789

Не стоило подруге снимать видео ниже пояса...

elena_moroz_pnz

Алёна Водонаева — блогер, колумнист, ведущая и автор книг родом из Тюмени. Уже в 14 лет она решила, что хочет стать журналистом, и после школы поступила на отделение журналистики филфака Тюменского университета. Широкая известность пришла к девушке после участия в телешоу "Дом-2". Сейчас она не только ведёт популярные блоги в соцсетях, но и является владелицей бренда одежды и салона красоты. Подробнее о биографии ведущей читайте на сайте uznayvse.ru.

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