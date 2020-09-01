Пугачёва нарядилась в белое мини и отвела детей в школу

Популярная певица Алла Пугачёва и её супруг, комик Максим Галкин отвели своих детей в школу в День знаний. По случаю праздника примадонна нарядилась в белую юбку чуть выше колена.
Как выяснили "Дни.ру", Первая Московская гимназия, куда отправились Лиза и Гарри, находится в подмосковных Липках. На выбор повлияло то, что учебное заведение находится близко к деревне Грязь, где они живут. Также тут учились дети многих известных артистов и политиков.
— Дети Пугачёвой и Галкина, как и остальные ученики, перед поступлением прошли здесь обязательную психолого-логопедическую экспертизу. Отклонений не выявлено, — пишет издание.
Также специалисты в ходе экспертизы отметили, что Лиза и Гарри очень развитые и эрудированные.
Психолог рассказала, что делать с первоклассником, чтобы он полюбил школуПо её словам, это поможет и детям постарше.
Алла Борисовна Пугачёва – примадонна российской эстрады, народная артистка СССР, исполнительница более чем 500 песен на восьми языках мира. Также она играла в кино, была ведущей на ТВ и проявила себя как музыкальный продюсер. Подробнее о биографии Пугачёвой читайте на uznayvse.ru.
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