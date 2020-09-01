"Не нога, а сплошная гематома". Невестка раскритиковала методы лечения писателя Крапивина

У писателя Владислава Крапивина не было коронавируса, но были все признаки инсульта. В медучреждении у него развилась старческая пневмония, рассказала телеканалу "360" невестка умершего Лариса.

Женщина уверяет, спустя три недели лечения сценариста вернули близким в плачевном состоянии: он с трудом говорил, не двигался и испытывал серьёзные проблемы с ногой. По признанию Ларисы, Крапивин "был измучен".

— Когда нам вернули человека, это был уже не человек. Это было тело в памперсе. И мы были просто в шоке от того, что он не двигался, от того, что он плохо разговаривал, от того, что у него была не нога, а сплошная гематома, — заявила собеседница.

По её словам, врачи другой больницы журналиста действительно спасали. Теперь для полного понимания всей картины случившегося семья будет требовать вскрытия тела писателя.