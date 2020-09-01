"Не нога, а сплошная гематома". Невестка раскритиковала методы лечения писателя Крапивина

У писателя Владислава Крапивина не было коронавируса, но были все признаки инсульта. В медучреждении у него развилась старческая пневмония, рассказала телеканалу "360" невестка умершего Лариса.
Женщина уверяет, спустя три недели лечения сценариста вернули близким в плачевном состоянии: он с трудом говорил, не двигался и испытывал серьёзные проблемы с ногой. По признанию Ларисы, Крапивин "был измучен".
Известного писателя Крапивина вернули в больницу после разразившегося скандалаРанее его выписали из больницы, несмотря на ухудшившееся состояние.
— Когда нам вернули человека, это был уже не человек. Это было тело в памперсе. И мы были просто в шоке от того, что он не двигался, от того, что он плохо разговаривал, от того, что у него была не нога, а сплошная гематома, — заявила собеседница.
Названа причина смерти детского писателя Владислава КрапивинаПо словам его невестки, он переболел коронавирусом.
По её словам, врачи другой больницы журналиста действительно спасали. Теперь для полного понимания всей картины случившегося семья будет требовать вскрытия тела писателя.
Напомним, Владислав Крапивин умер в Свердловской областной больнице. Смерть наступила в 4:40 по московскому времени. Писателю стало плохо, после чего его отвезли в реанимацию, но спасти не удалось.
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