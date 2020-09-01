Романтика вне закона. В Москве парень похитил бывшую девушку и увёз на море

В Москве произошло похищение не хуже чем в фильмах. Молодой человек украл 25-летнюю девушку, уроженку Азербайджана, с которой некогда их связывали любовные отношения, и увёз на море. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент произошёл ещё утром 29 августа. Девушка шла на работу и сама не поняла, как оказалась в машине бывшего. Очнулась она только в Краснодарском крае. Двое суток молодой человек удерживал возлюбленную в арендованном частном доме, уговаривая выйти за него замуж.

Однако похищенная оставалась непреклонна, заявляя, что любит другого мужчину и они уже помолвлены. Когда уговоры не сработали, парень отпустил жертву. К тому времени полиция уже искала его, так как в один из дней девушке удалось написать своему жениху.

Сейчас молодой человек уже едет в Краснодарский край за возлюбленной, и в ближайшее время они вместе вернутся в Москву. А горе-романтику грозит до пяти лет лишения свободы. Похититель уже задержан и скоро будет доставлен в столицу.